Man vindt na 50 jaar Cuby-elpee van zijn vader terug

Peters vond een elpee van Groeten uit Grollo van Cuby and the Blizzards, maar niet zomaar een elpee. Zijn vader was deze plaat al vijftig jaar kwijt. In de hoes van deze plaat zat een briefje en op dat stukje papier stond het adres van het ouderlijk huis van zijn vader."Ik kwam een handgeschreven dingetje tegen. Daaruit bleek dat het van mijn vader was geweest", zegt Peters. "Ik ben direct gaan vragen en toen bleek dat mijn vader de plaat al kwijt was sinds hij uit het ouderlijk huis is verhuisd. Dat is vijftig jaar geleden!"Peters kende het bestaan van de elpee wel. "Hij had een hele platencollectie die verloren is gegaan, dit is één van die platen uit die collectie." De verdwijning van de elpee zelf blijft wel een raadsel. "Het is onbekend of hij hem aan iemand heeft uitgeleend of dat hij hem op de rommelmarkt heeft verkocht."Buiten het bijzondere verhaal, had Peters de elpee misschien sowieso wel gekocht. "De plaat is in perfecte staat. Ik heb hem alleen nog niet op de platenspeler gelegd, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Ik weet dus niet hoe goed hij klinkt."Hoe de reis van de elpee eruit heeft gezien, weet Peters niet helemaal. "Wim, van de Muziekkelder, kocht een partij platen van iemand uit Leeuwarden. Daar zat deze plaat ook tussen." De vader van Peters heeft de plaat ooit gekocht voor 11 gulden en 90 cent. "Dat was destijds een behoorlijk bedrag."De plaat van zijn vader krijgt een speciaal plekje in de platencollectie van Peters zelf.