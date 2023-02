Grote brand Roden: 'Gaan uit van acht bedrijven in het pand'

Veel brandbaar materiaal en relatief dunne tussenwanden zorgden ervoor dat de brand aan de Energieweg in Roden gisteren snel om zich heel kon slaan. Dat zegt Gerrit-Jan Ruesink, die namens de brandweer verantwoordelijk was voor de brandweerinzet in Roden.

"In een standaard industriegebouw, maar tegenwoordig ook in een standaard woning, hebben we zoveel kunststoffen en brandbaar materiaal, dat er in heel korte tijd een hoge temperatuur kan ontstaan", vertelt Ruesink. Daardoor kan een brand zich snel uitbreiden.

"In dit geval was het een bedrijfsverzamelgebouw van meer dan 5.000 vierkante meter met relatief dunne tussenwandjes. Een brand in het ene bedrijf leidt al heel snel tot een brand in een ander bedrijf", zegt Ruesink. De brandweer heeft kunnen achterhalen dat er acht aansluitingen waren op het elektriciteitsnet, dus ze gaan ervan uit dat er acht bedrijven in het pand hebben gezeten.

Oorzaak niet duidelijk

Ruesink geeft aan dat de oorzaak van de brand nog niet bekend is. "De brandweer doet pas onderzoek als we denken: we kunnen ervan leren of we hebben er in de toekomst iets aan. De politie doet onderzoek als die vermoedt dat er iets strafrechtelijks aan de hand was en dat vermoeden was er gisteren nog niet."

De politie laat vandaag in een reactie weten geen nader onderzoek te doen. Er zijn namelijk geen aanwijzingen van een misdrijf.

Geen slachtoffers

De brand van gisteren heeft niet tot slachtoffers geleid, maar er ontstond wel veel rook tijdens brand. "Per definitie kun je zeggen dat rook niet gezond is. Vandaar dat het advies van de brandweer ook altijd is, blijf uit de rook", aldus Ruesink.

RTV Drenthe-verslaggever Mathijs Renkema vertelde dat hij bij de brand ook knallen hoorde. Er vloog bovendien ook een object zo'n dertig meter de lucht in. Dat was ook Ruesink niet ontgaan. "Dat was naar alle waarschijnlijkheid een gasfles." Door de hitte is het gas uitgezet en is de fles geknald. "Dan mochten we van geluk spreken dat 'ie omhoog ging en niet een zijkant opging en een van de omstanders of brandweerlieden heeft geraakt", stelt Ruesink.

Brand meester

Rond half zeven gisteravond gaf de Veiligheidsregio Drenthe het sein brand meester. Voor de brandweer houdt het blussen daarmee nog niet op. "Brand meester betekent eigenlijk dat de brand zich niet verder kan uitbreiden, we hebben 'm onder controle", zegt Ruesink.

Omdat het om een groot pand ging, waarbij het dak naar beneden is gevallen en de muren naar binnen zijn gevallen, blijft het nog her en der smeulen. "Met behulp van sloopkranen wordt het puin aan de kant gezet en wordt er afgeblust. Dat is gisternacht tot een uur of twee doorgegaan. En ik heb gezien dat er vannacht rond vijf uur nog een brandweerauto die kant op is gegaan om na te blussen.