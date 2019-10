Ondernemen in Drenthe: 'Je moet geen hoogtevrees hebben'

"Mijn vader was rietdekker, mijn opa is het ook geweest en nu ben ik er maar mee verder gegaan", vertelt Keen."Het is vanzelfsprekend misschien dat wanneer je vader een rietdekkers bedrijf heeft, jij dat ook gaat doen. Maar ik heb eerst school afgemaakt", legt Keen uit. Toch kruipt bloed waar het niet gaan kan. Na school hielp Keen zijn vader steeds vaker. Tot hij op een dag zelf rietdekker was. "We hebben wel eens gehad dat we bij klanten waren die drie generaties op het dak hebben gehad inmiddels", vertelt hij.Tegenwoordig weten we niet beter dat natuurdaken met riet worden gelegd, maar vroeger ging dat anders legt Keen uit. "Vroeger waren rieten daken stro daken. Omdat de boeren zelf stro verbouwden deden ze dat uit armoede op het dak." Dakpannen waren helemaal een luxe. "Hoe rijker de boer was, hoe meer pannen er op het dak lagen." Toch meent Keen dat riet voordelen heeft ten opzichte van pannen. "Riet heeft wel een goede isolerende functie. Zomers heb je het lekker koel binnen en 's winters is het wat warmer."Elke dag buiten bezig zijn is een van de mooie aspecten volgens Keen. Mits het niet regent, want je kunt niet rietdekken in de regen. "Je bent met je handen bezig, handwerk.", legt Keen uit. Samen met zijn collega dekt hij nu heel wat huizen, voornamelijk boerderijen, in de omgeving van Sleen. Groeien hoeft het bedrijf van hem niet, want het is overzichtelijk zo."En als zo'n dak klaar is en we kijken achterom dan denken we: verdikke, dat hebben we weer mooi gemaakt", glimlacht Keen.Bekijk hier de hele uitzending.