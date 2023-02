Gemengde reacties op de halvering van de verdubbeling van de N34

GroenLinks (hoewel in het college van de provincie), Partij voor de Dieren en de SP zijn tegenstander van verdubbeling. Slecht voor de natuur, meer stikstofuitstoot, meer overlast, noodzaak niet aangetoond. Het kwam de afgelopen jaren allemaal voorbij in discussies in Provinciale Staten.

De politieke tegenstanders zien meer in een totaal inhaalverbod, desnoods afgedwongen met fysieke maatregelen zoals obstakels in het midden van de weg of zelfs een middenberm met vangrail. En de snelheid mag van die partijen ook omlaag naar 80 kilometer per uur. Goed voor de natuur en bij ongelukken is de botssnelheid lager.