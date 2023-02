GGD Drenthe start met nieuwe campagne HPV-vaccinaties aan jongeren

De GGD Drenthe start vandaag in Assen met het prikken van jongeren tegen het HPV-virus. Naast Assen kunnen jongeren ook kiezen voor Hoogeveen, Meppel of Emmen. De vaccinaties bieden bescherming tegen zes soorten kanker.

Er zijn twee vaccinaties nodig om een goede bescherming te bieden, waar ongeveer 150 dagen tussen moet zitten. Dit is een eenmalige HPV-inhaalcampagne, waardoor alleen dit jaar de vaccinatie gratis is voor deze doelgroep.

HPV staat voor humaan papillomavirus. De meeste mensen die het virus hebben merken er niets van, maar het is wel heel besmettelijk. Je kunt het virus krijgt door seksueel contact met iemand die besmet is. HPV wordt volgens de GGD bijvoorbeeld tijdens voorspel of vrijen overgedragen via de handen, huid en mond.