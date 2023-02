'Slimme vloer' brengt risico op valpartijen bij 65-plussers in kaart

Vijf meter lopen over een speciale vloer, waarna je precies weet hoe hoog je valrisico is. In Assen start deze maand een onderzoek naar valpreventie onder 65-plussers. In een half jaar gaan tweehonderd van hen één keer per maand over deze slimme vloer lopen. De bedoeling van de metingen is dat een verhoogd valrisico op tijd wordt herkend.

In Nederland zijn jaarlijks veel valincidenten met ernstige gevolgen, zo weet ook fysiotherapeute Lucie Bakker van Van der Knaap & Postmus fysiotherapeuten. "Bij ons in de praktijk zien we veel mensen met gebroken heupen of andere klachten langskomen nadat ze zijn gevallen. De oorzaak van zo'n val is vaak iets wat voorkomen kan worden."

De eigenaar van de Smart Floor, Frans Lefeber, merkt dat er veel incidenten zijn door valpartijen. "In Nederland hebben wij 3,7 miljoen inwoners boven de 65 jaar. Die zorgen voor 2,8 miljard van de zorgkosten en dat moet omlaag, vindt de overheid. En met deze vloer kun je inwoners die valgevaarlijk zijn snel identificeren en wat aan het valrisico doen."

Drie categorieën

De meting die wordt gedaan na een korte wandeling over de vloer verdeelt mensen in drie categorieën. De groene is voor mensen die geen valrisico hebben, oranje geeft een licht risico aan en de categorie rood betekent een hoog valrisico. Mensen die in de groene categorie zitten, moeten vooral blijven bewegen, zegt Lefeber. "Als mensen in een verhoogde categorie zitten, dan zijn er genoeg beweegprogramma's die vergoed worden door de zorgverzekering. En als dat niet werkt, dan kan er altijd nog een hulpmiddel ingeschakeld worden. "

Vooral het blijven meten bij de deelnemers is belangrijk, want zo kunnen fysiotherapeuten zien of mensen niet achteruit gaan. "Als er een daling in de meting zit, dus het valrisico groter is geworden, dan kan een fysiotherapeut ingrijpen. Door bijvoorbeeld een behandelplan of iemands medicatie te bespreken. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het juist beter gaat. Dan slaat de behandeling aan en ook dat is goed om te weten", legt Lefeber uit.

'Evenwicht verbeteren'

Volgens Bakker is het belangrijk dat mensen langskomen, want door de uitkomsten van de meting kan de fysiotherapeut iets aan het risico doen. "Wij kunnen namelijk het evenwicht verbeteren of daarop trainen, als de kracht niet meer zo goed is. Maar soms is een hulpmiddel, zoals een stok of rollator, ook noodzakelijk."

De metingen worden gedaan op woensdagen en vrijdagen, mogelijk op drie locaties in Assen: Gezondheidscentrum Messchenstaete (Hoekbree 3), Gezondheidscentrum Noorderpark (Molenstraat 262 bij Van der Knaap en Postmus Fysiotherapeuten) en bij de Vegro (Kloekhorststraat 27). Op dit moment hebben ongeveer honderd inwoners zich aangemeld voor deze maandelijkse looptesten. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden.