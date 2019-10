Kunstenaar brengt grote steen uit Borger terug naar Finland: ‘Hij heeft heimwee’

Van de ‘uitvaart’ van de steen werd vanmiddag in Borger een feestje gemaakt. Inwoners van het dorp kregen nog de kans om afscheid te nemen, alvorens de steen op de aanhanger werd geladen achter de auto van Eysink Smeets. Het leidt tot enige hilariteit. “Qua emotie doet het met mij niet zo veel”, zegt de een. “Het is volstrekte lariekoek”, zegt een oudere vrouw. “Het kost alleen maar geld."Maar Bart Eysink Smeets heeft die connectie met de steen wel. Sterker nog, hij beweert er zelfs mee te kunnen praten. “Stenen hebben heel erg een ziel. Daarom houden mensen er ook van. Ik heb gemerkt dat deze steen heel graag met me mee wilde naar de plek in Finland die ik beschreef.”Van de tocht en het afscheid van Borger maakt Eysink Smeets een film. De steen is zodanig op de aanhanger gezet dat ‘ie goed opvalt. In de bodem van de aanhanger is een gat gemaakt, zodat de steen er rechtop in kan staan. Lampjes maken voor de kunstenaar het plaatje compleet. Over drie dagen verwacht hij aan te komen op de plaats van bestemming en dan is de kei uit Borger na 200.000 jaar weer thuis.