Basisschoolleerlingen met gouden handjes krijgen extra praktijkles in Coevorden

Voor basisschoolleerlingen die extra uitgedaagd willen worden is er bijles of zijn er extra boeken, maar wat als een kind juist behoefte heeft aan minder theorie en meer praktijk? Drie basisscholen in Coevorden hebben de handen ineengeslagen voor het project Gouden Handjes. Daarbij gaan tien leerlingen uit groep 7 en 8 elke week een ochtend aan de slag met praktische lessen, zoals het uit elkaar halen van een computer of een dagje meelopen met de bakker.

In het technieklokaal van de Buitenvree missen zo'n tien platen in het plafond. Die heeft leerkracht Christa Benjamins er vast uitgehaald voor de leerlingen van de Parkschool, de Buitenvree en de Wilhelminaschool. Die mogen er dan mee doen wat ze willen, zo lang het het plafond maar opvrolijkt. Met verf, metaal en andere materialen worden de mooiste creaties in elkaar geknutseld.

Zelfverzekerder