Ook in Emmen is er nu een Wonderfoon, die mensen met dementie laat bellen met liedjes

Bellen kan er niet mee, maar wel liedjes luisteren. De zogeheten Wonderfoon is een hype onder zorgcentra waar mensen met dementie wonen. Ook in de Zuidermarke in Emmen is er nu één.

Uitvinder Leo Willems bedacht de Wonderfoon en deelde de handleidingen online. "Dit is de telefoon geworden, het is een oude PTT-telefoon. Als de mensen een cijfer draaien, horen ze een bepaald liedje", laat techneut Gert Reemeijer zien. Hij maakte de Wonderfoon op aanvraag van Treant. "Ze stuurden me een mailtje of ik hiermee aan de slag kon."En zo geschiedde. De Wonderfoon gaat het hele gebouw al door. Met onder andere nummers van Johnny Hoes en Herman Emmink uit de jaren vijftig en zestig."Het is heel mooi dat die meneer deze telefoon heeft gemaakt", zegt bewoner Trijntje Post, die er naar luistert. "Dit liedje gaat over een blondje en een jongen die verliefd was.""Mensen genieten er erg van", zegt activiteitenbegeleider Pia Bulder. "Ze herkennen de telefoon van vroeger en het draaien van een nummer herkennen ze ook. Met een koptelefoon zijn ze niet opgegroeid, dat vinden ze een beetje raar. De muziek herkennen ze. Dit is een extra stukje welzijn."Nu blijkt dat de Wonderfoon in Zuidermarke een succes is, worden er ook meer gemaakt voor andere afdelingen. "Dus wie een oude PTT-telefoon thuis heeft...", lacht en hint Reemeijer.