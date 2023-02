Raddraaiers worden binnenkort geweerd uit kroegen Emmen

Raddraaiers in de horeca mogen binnenkort weer op een zwarte lijst geplaatst worden in Emmen. Hiermee kunnen café-eigenaren ze de toegang weigeren. Tot 2018 mochten uitbaters deze lijst ook bijhouden, maar door invoering van een nieuwe privacywet voldeed dit niet meer aan de regels.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft inmiddels een nieuw protocol van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) goedgekeurd. Dat meldt Trouw vandaag.

Wie een wapen gebruikt, een vechtersbaas uithangt, iemand aanrandt of mishandelt kan tot twee jaar de toegang tot alle cafés en clubs in het gebied ontzegd worden. Dat is minder lang dan met het oude systeem.

Toen kon de toegang ontzegd worden voor maximaal vijf jaar. Toch is eigenaar Polly Nrecaj van Café de Zwetser in Emmen blij: "Het is een heel goed idee om gebruik te maken van zo'n zwarte lijst."