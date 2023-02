Drents deel N34 nu nog pomploos, maar krijgt weer tankstation

Het Drentse deel van de N34 is sinds een jaar of drie verstoken van tankstations. Maar vanaf 2024 kan er weer langs de provinciale weg getankt worden. Exploitant Tamoil krijgt de locatie De Blikken bij Erm gegund en verwacht in 2024 het tankstation te hebben gerealiseerd.

Een fossielvrije dieselvariant en een of meer oplaadpunten voor elektrische auto's zijn min of meer al concreet. Over de rest van het aanbod wordt nog nagedacht. "We zitten nog volop in de planfase, er moet nog veel uitgewerkt worden." De verwachting is wel dat de locatie er in 2024 staat, aldus Danser.