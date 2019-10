Brandweer en defensie bestrijden gesimuleerde natuurbrand

Voor de Drentse brandweer is het bestrijden van natuurbranden lastig, omdat het niet beschikt over zwaar materieel. De militaire brandweerlieden brachten vanmiddag dan ook onder meer graafmachines mee. In het gekozen scenario waren er meerdere brandhaarden in een bos, waardoor er stukken grond moesten worden afgegraven om te voorkomen dat de brand zou overslaan.Een ander verschil tussen de reguliere en de militaire brandweer is de bluscapaciteit. De militairen rijden met veel meer water rond en kunnen daarom sneller blussen.Voor de brandweer in Drenthe is het handig om op defensie te kunnen rekenen, want als ze afhankelijk zijn van loonbedrijven kan dat problemen geven in weekenden. Defensie is daarentegen altijd beschikbaar.In de oefening vanmiddag werd de brandhaard uitgebeeld door middel van ledlampjes. “Een beetje suf inderdaad” erkent Eric van der Ouw van de militaire brandweer. "Tijdens echte branden afgelopen zomer in natuurgebieden in Gelderland waarin de vlammen soms wel 9 meter hoog! Dat is natuurlijk wel andere koek.”Nadat het sein brand meester werd gegeven konden de lampjes weer worden opgeruimd en was de brand bestreden.