Eduard de Bruijn wordt nieuwe directeur van LTO Noord

De Bruijn werkt nu nog bij Actor, waar hij zich bezighoudt met de arbeidsmarkt en cao's in de agrarische en groene sector. Daarvoor werkte hij jarenlang bij ABN Amro. De Bruijn kijkt uit naar zijn nieuwe baan. "Er gebeurt heel veel in de sector en het is ontzettend gaaf dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. Ik hoop dat we in de komende jaren mooie dingen samen kunnen doen."

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins uit Dwingeloo is blij met de aanstelling van De Bruijn. "Als sector staan we voor spannende tijden. We moeten ervoor zorgen dat we een organisatie blijven waarbij de juiste kennis in huis is. We moeten die kennis borgen en bewaken."