Overlast asielzoekers Nieuw-Weerdinge loopt weer op: 'Genoeg is genoeg'

Sinds enkele weken loopt de overlast door asielzoekers in Nieuw-Weerdinge weer op. Eerder genomen maatregelen werken deels en het dorpsbestuur hamert op meer actie. "We zijn er wel klaar mee", aldus dorpsvoorzitter Wim Katoen.

Het dorp ervaart al enkele jaren problemen met een deel van de asielzoekers, die zich tussen Emmen het het aanmeldcentrum in Ter Apel beweegt. Struinen in tuinen, inbraken, intimidatie en vernielingen maken deel uit van het lijstje met klachten.

De gemeente Emmen kondigde daarom in oktober een aantal acties aan om hier paal en perk aan te stellen. Naast meer controle en handhaving op de overlastgevers, zijn camera's in het dorp opgehangen. De gemeente schakelt daarnaast straatcoaches in die overlastgevers aanspreken in hun eigen taal.

Raddraaiers

Volgens Katoen helpen de maatregelen voor een deel. Aanvankelijk was het rustiger in het dorp, maar sinds enige tijd gaat het weer mis, aldus Katoen. "Als de straatcoaches hun ronden door het dorp maken, blijft het rustig. Maar de overlastgevers hebben nu door wanneer ze weg zijn en dan keert de ellende meteen terug."

Volgens hem gaat het vooral om mensen die vanuit het asielzoekerscentrum in Ter Apel het dorp opzoeken. "Ze spoken bij woningen rond, prutsen aan auto's of duiken op in een tuin of op oprit. We hebben talloze klachten ontvangen over diefstal. Het gedrag hangt de dorpsbewoners echt de keel uit", aldus Katoen. "Genoeg is genoeg, vindt iedereen. Deze raddraaiers moeten echt aangepakt worden."

Niet voldoende

Een eerste stap is dat de straatcoaches sinds kort op onregelmatige en niet meer op vaste tijden door het dorp gaan. Maar Katoen acht dat niet voldoende. Hij ziet graag kortere aanrijtijden van de politie in het geval van een melding. "Soms arriveert de politie pas als ze alweer vertrokken zijn." In bepaalde gevallen kan de politie noodzakelijkerwijs niet komen vanwege een zware calamiteit elders, zoals een verkeersongeluk.

Katoen vindt dan ook dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), die over het azc in Ter Apel gaat, aan zet is. "Laat mensen in deze gevallen gewoon niet naar buiten gaan, zodat ze hier geen rotzooi kunnen trappen."

Volgens Katoen willen vele dorpelingen dan ook graag in gesprek met het COA om de problemen te bespreken. Vanuit de landelijke overheid moet er volgens hem eens gekeken worden naar detentiemogelijkheden,

Pak op zijn donder