OM kijkt of onderzoek nodig is naar handelen NAM op Waddenzee

Het Openbaar Ministerie kijkt of strafrechtelijk onderzoek nodig is naar het handelen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op de Waddenzee, bevestigt een OM-woordvoerder na berichtgeving van de Leeuwarder Courant. Het OM vervolgt de NAM al voor een aantal milieudelicten bij gaswinning op de Noordzee. Volgens de Waddenvereniging zijn er aanwijzingen dat de aardoliemaatschappij uit Assen ook op de Waddenzee de fout in ging.

De Waddenvereniging stuurde het OM daarom vorige week een brief met de mogelijke aanwijzingen. De milieugroep is vooral bezorgd om de verwerking van het afvalwater afkomstig uit diverse boringen op de Waddenzee, vertelt een woordvoerster van de vereniging. Het Functioneel Parket van het OM zegt enkel nog te "oriënteren of er aanknopingspunten zijn" voor onderzoek. Dat kan maanden duren.

NAM wordt vervolgd voor injecteren gasafval

In oktober meldde het OM de NAM te gaan vervolgen voor het injecteren van afvalstromen, afkomstig uit aardgaswinning, "in de diepe ondergrond zonder vergunning". Het gaat volgens het OM onder meer om water van de Noordzee dat bij boringen gemengd is met aardgascondensaat. Na dat te scheiden, wordt het water afgevoerd als gewoon afvalwater. Dat terwijl dat water kwik bevat en daarom behandeld moet worden als 'gevaarlijk afvalwater', stelt het OM. Daarnaast zou de aardoliemaatschappij nog andere afvalstromen ontvangen zonder vergunning.

De Waddenvereniging heeft vragen gesteld aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daaruit maakte de vereniging op dat de NAM de afvalstromen vanaf de Waddenzee precies hetzelfde verwerkte als vanaf de Noordzee. Met mogelijk onderzoek van het OM wil de organisatie duidelijkheid krijgen hierover. De vereniging is al langer tegen gaswinning in het Waddenzeegebied. De organisatie vreest dat het natuurgebied onherstelbaar aangetast raakt.