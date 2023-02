Drenten massaal naar Philips, weg uit de armoede van het veen

Mevrouw Veldman vervolgt: "Er was nog een gezin, die waren met z'n twaalven. Philips had een wagon voor ons gehuurd, zaten we met z'n 24-en in. We vertrokken om een uur of half acht vanuit Emmen. Ik was 17, de oudste van de hele troep. Mijn moeder was zo zenuwachtig en nerveus, die lag de hele dag in de trein met Hoffmann-druppels en eau de cologne. Ik zat met mijn zusje van negen maanden oud op de arm. 's Middags om een uur of half vier kwamen we in Eindhoven aan. De een met een kussensloop met goed op de rug, de ander met een handtas. We waren net landverhuizers. We gingen naar het Drentse dorp, dat noemden ze zo omdat er Drentse mensen, en ook wel Groningers, kwamen te wonen. De huizen waren zo nieuw, de kalk en het cement lagen er nog op de vloer. De meubels stonden nog op de trein, in een grote vrachtauto kwam de hele boedel mee. Er was één dag om het huis in te richten en dat was genoeg. Zoveel stond er in dat Drentse hoessie niet."