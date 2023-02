Neem afscheid van betontuinen, maak ze groener en ontvang daarvoor subsidie

De subsidieregeling is ontstaan in een bestaande samenwerking tussen de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta, met als doel om tuinen groener te maken en regenwater een plek te geven.

Dat ook de hulp van inwoners, bedrijven en organisaties wordt ingeschakeld om tuinen groener te maken, komt doordat vijftig tot zeventig procent van de bovengenoemde regio's bestaat uit privéterrein. Wie duurzame maatregelen neemt, zoals het opvangen van regenwater, vervangen van tegels door planten of het aanleggen van een groen dak, kan daarvoor een vergoeding aanvragen via het Platform Duurzaam Nederland, die elke aanvraag afzonderlijk behandelt.

De subsidieregeling is met ingang van 1 maart aan te vragen. Deze maand volgt meer informatie over de uitvoering van de subsidieregeling. In de gemeente Meppel kunnen inwoners met duurzame plannen in de tuin ook terecht bij Stichting Steenbreek.