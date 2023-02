Noordenveld probeert ondernemers na grote brand Roden te helpen aan nieuw onderkomen

Zwartgeblakerde spullen, plassen bluswater en een sterke brandlucht. Het is een treurige aanblik aan de 2e Energieweg in Roden, waar gisteren een groot bedrijfspand afbrandde. In het gebouw zaten acht aaneengeschakelde bedrijven.

Van die bedrijven is vrijwel niets meer over. Maar de gedupeerde ondernemers zijn vastbesloten om hun bedrijf elders voort te zetten. Waar is alleen nog de vraag. "Het is moeilijk om aan ruimte te komen", verzucht ijzerhandelaar Hans Wever. "Vooral in deze omgeving. Het is nog even aanzien hoe dat gaat lopen."