'Meer ongelukken op verdubbeld deel van de N34 dan op enkelbaans stuk'

Maar alleen een inhaalverbod is niet de oplossing. Want een provinciale stroomweg zoals de N34 waar je 100 kilomeer per uur mag rijden zonder een zware middenbermscheiding is niet meer van deze tijd, zegt verkeersdeskundige Robert Louwerse van de SWOV. Dat hoeft wat hem betreft niet meer onderzocht te worden, want uit studies in binnen- en buitenland is al langer bekend dat zulke weken gevaarlijk zijn. "Het eerste wat je moet doen is niet per se verdubbelen, maar zorgen dat de twee tegenovergestelde rijbanen fysiek gescheiden worden. En dan niet met blokjes of ribbels maar met een betonnen middenbarrière of een vangrail."