Scorende Dost met Frankfurt naar gedeeld 3e plaats

Door een 3-0 zege op Bayer Leverkusen is Bas Dost met Eintracht Frankfurt geklommen naar de gedeeld derde plaats in de Bundesliga. De spits scoorde de derde treffer in het eenzijdige duel.

In de beginfase ging het al mis voor Leverkusen, de club van Peter Bosz (en de geblesseerde Daley Sinkgraven). Gonçalo Paciência opende in de 4e minuut de score en de Portugees benutte in de 17e minuut een strafschop.Bas Dost zorgde diep in de tweede helft voor het derde doelpunt. De spits deed de vorige competitiewedstrijd wegens een blessure niet mee. Voor Dost betekende het zijn derde doelpunt in de competitie dit seizoen.Leverkusen en Frankfurt hebben nu 14 punten uit 8 duels. Frankfurt staat daarmee 7e en Leverkusen 8e. Koploper is Mönchengladbach is koploper met 16 uit 7, maar die ploeg komt morgen nog in actie tegen Dortmund.