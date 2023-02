Na veertig jaar komt team Labello weer bijeen: ‘We kunnen nu nog herinneringen ophalen’

Het legendarische schaatsteam Labello komt deze maand voor het eerst sinds veertig jaar bijeen voor een reünie. "De schaatsers komen uit heel Nederland, maar een groot aantal van de ploeg woont in Havelte. Vandaar dat we daar een reünie willen houden", vertelt initiatiefnemer Roelof Prikken.

Team Labello was het eerste professionele schaatsteam van Nederland. Onder die vlag van het lippenbalsemmerk schaatsten onder anderen grootheden als Jan Roelof Kruithof en Jan Kooiman. Prikken: "Er werd echt voor het team gevreesd en vooral voor Kruithof. Hij won negen van de tien wedstrijden. Hoe slechter het weer en het ijs, hoe beter hij ging schaatsen. Het is niet voor niets dat het record van 655 kilometer in 24 uur nog steeds op zijn naam staat."

De beruchte editie van '85

Achter de professionele schaatsers ging een grote crew schuil. "Er is veel gebeurd achter de schermen", vertelt Prikken. "Zo trok bij de editie in '85 een verzorgingsploeg van 45 man in tien busjes, om zich daags van tevoren naar hun plek langs de baan te verspreiden, om daar schaatsers later van drinken te voorzien."

"In de busjes werd overnacht", vervolgt Prikken. "Maar het was dat jaar 's nachts min vijftien graden. De één kwam in een kroeg terecht, de ander sliep in het hooi bij een boer en weer een ander overnachtte op een brandweerkazerne. Allemaal omdat het zo koud was. Dat zijn de mooie verhalen."

'We kunnen nu nog herinneringen ophalen'