Live: Recordpoging dartmarathon in Assen

De recordpoging vindt plaats in Ons Café in de Kerkstraat in Assen. Met de recordpoging willen Posthumus en Alders geld ophalen voor de Stichting Ambulancewens.In het kort de regels:- Elk uur mogen de darters 5 minuten pauze nemen om naar de wc te gaan, of wat te eten of drinken.- Ze mogen de pauzes ook opsparen tot maximaal 20 minuten.- De pauzetijd telt gewoon mee voor het record.- Niemand anders mag zich met het spel bemoeien. De darters moeten dus zelf elke keer de dartpijlen uit het bord halen of van de grond rapen.- Het aantal punten dat wordt gegooid is niet van belang.- De recordpoging is geslaagd als de mannen het 51 uur volhouden. Het huidige record staat op naam van twee Engelsen (50 uur, 50 minuten en 50 seconden).De poging is live te volgen: