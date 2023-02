Tbs met dwangverpleging voor reeks brandstichtingen in Schoonebeek

Een 37-jarige man uit Schoonebeek is schuldig aan een reeks brandstichtingen en vernielingen in zijn dorp, maar door psychische stoornissen is hij niet strafbaar. De rechtbank legde hem tbs met dwangverpleging op.

De denk- en belevingswereld van de man werd op dat moment dat hij de brandstichtingen veroorzaakte beheerst door waanbeelden. Hij was daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar. De inwoners van het dorp waren wekenlang in de ban van de vernielingen en branden. Zo werden de ruiten van het zwembad, 't Aole Gemientehoes en een bushokje vernield.

Ook werden containers in brand gezet en vervolgens tegen de gevel van het zwembad, een NAM-gebouw en een woning geplaatst. In het geval van de woning lag de bewoner nog te slapen, maar de brandweer haalde hem op tijd uit huis. De brandstichter werd op 20 mei aangehouden en sindsdien is de rust in het dorp teruggekeerd.