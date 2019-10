Politie vindt geen extra geld en haalt drone uit lucht bij boerderij Ruinerwold

De politie doet ook vandaag weer onderzoek in de boerderij in Ruinerwold waar jarenlang een gezin in afzondering leefde.

Dossier Gezin Ruinerwold

Het speciale onderzoeksteam heeft onder meer een geldhond ingezet. Bij de doorzoeking van de woning werd geen extra geld aangetroffen. Eerder deze week werd een groot geldbedrag gevonden.Hoewel het luchtruim boven de boerderij in Ruinerwold tijdelijk is afgesloten, vloog er toch een drone in de omgeving. De politie heeft het toestel uit de lucht gehaald. De eerste dagen na de ontdekking van het gezin, kon er gewoon gevlogen worden boven de boerderij. Volgens de politie Noord-Nederland werd gisteren besloten het luchtruim tijdelijk af te sluiten omdat het pand een plaats delict is.In tegenstelling tot de afgelopen dagen is het vandaag beduidend rustiger rondom de woning. Slechts een enkeling komt nog een kijkje nemen in de buurt van de boerderij waar aan het begin van de week een vader met meerdere gezinsleden werd aangetroffen. Veel meer geïnteresseerden dan een stapvoets rondjes rijdende automobilist zijn er niet. De aanwezigheid van de Nederlandse pers is eveneens bescheiden. Uit het buitenland zijn vandaag slechts twee Duitse journalisten aanwezig in Ruinerwold.Gerrit Jan van D., de 67-jarige vader van het gezin, wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij hoort dan of hij langer in de cel moet blijven. Hij wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen.Het Openbaar Ministerie zal de beslissing maandag aan het eind van de middag bekendmaken.