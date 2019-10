Langgekoesterde wens sportclubs Nijeveen gaat in vervulling

De Stichting Airdome Nijeveen, waarin alle zaalsportverenigingen uit Nijeveen vertegenwoordigd worden, deed een investering van 300.000 euro. Dat werd mogelijk gemaakt door een anonieme schenking van 100.000 euro en daarnaast werd er bij dezelfde gulle gever nog eens een lening tegen een lage rente van 200.000 euro afgesloten.De nieuwe accommodatie is aan de binnenkant 40 meter breed en 44 meter lang. De hal is geplaatst op het kunstgrasveld van DOS'46. Met name de korfbalvereniging heeft meer ruimte nodig voor de jeugdteams. Jonge kinderen moesten al uitwijken naar Meppel en ook daar was ruimtegebrek.Veel meer korfbalverenigingen kampen met ruimte gebrek. En daarom is er belangstelling vanuit de Korfbalbond KNKV en andere verenigingen voor de primeur in Nijeveen.Donderdagmorgen wordt er een demontabele sportvloer in de hal gelegd. 's Avonds kan er dan voor het eerst getraind worden. Op 1 maart wordt de hal weer afgebroken en opgeborgen voor het volgende seizoen.De blaashal is bedoeld voor alle sportverenigingen in Nijeveen. Ook van buitenaf kunnen belangstellenden zich melden om de hal te huren.