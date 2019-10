Vader gezin Ruinerwold 'emigreerde' tien jaar geleden

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waarvan de vader volgeling zou zijn geweest, of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's .

Hij meldde bij zijn uitschrijving dat hij was geëmigreerd, bevestigt het Openbaar Ministerie na een bericht over de uitschrijving in de Stentor.Eerder werd al bekend dat de man en de zes meerderjarige kinderen niet geregistreerd waren in de basisadministratie. De 67-jarige vader, Gerrit Jan van D., en de 58-jarige huurder van het pand, Oostenrijker Josef B., zijn aangehouden en zitten vast. D. hoort aankomende maandag of hij nog langer vast blijft zitten.De politie deed vandaag wederom onderzoek in en rondom de boerderij, waaronder met een zogeheten geldhond. Er is geen extra geld gevonden, volgens het OM. Eerder was in de woning een groot geldbedrag gevonden. De herkomst daarvan wordt onderzocht.Het luchtruim in de omgeving van de boerderij is dicht, om te voorkomen dat er met drones beelden worden gemaakt. Een drone die er toch vloog werd door de politie uit de lucht gehaald.