Ruinerwold: 'Isolatie is beproefde hersenspoeltechniek bij elke sekte'

De leden van het gezin uit Ruinerwold leefden volgens de sektarische beginselen van de Moonsekte. Zij waren in hun boerderij in afwachting van het 'einde der tijden'. "Maar dat hoeft niet te betekenen dat ze geloofden dat de wereld zou vergaan. Het gaat om een globale verandering", legt Drenth-Bruintjes uit in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Zelfs de Inca's voorspelden al het einde van de wereld."Drenth-Bruintjes is werkzaam als exitcounceler en sektedeskundige. Zij snapt dat het gezin een teruggetrokken bestaan had. Isolatie van de samenleving is volgens haar een beproefde 'destructieve controletechniek' bij elke sektarische structuur. Mensen die lid zijn van een sekte, kunnen op die manier worden gehersenspoeld."Het lijkt een unieke situatie, maar het komt veel vaker voor", aldus Drenth-Bruintjes. "Mensen zoeken naar iets dat ze missen in hun leven. Een religie of een verdieping." Soms vinden mensen bij een sekte wat ze zoeken. Vanaf dan begint volgens de sektedeskundige het aantrekken en afstoten."Zitten ze er bij, dan is het vanaf dat moment niet meer alleen maar leuk. Ze krijgen eerst wat ze willen: genegenheid, warmte, dat ze ergens bij horen", zegt Drenth-Bruintjes. Maar doen mensen vervolgens niet precies wat de sekte wil, dan verliezen ze die warmte en genegenheid juist weer. "En dan ga je weer doen wat de sektarische structuur wil, om dat weer terug te krijgen."Heeft de sekte je dan eenmaal in haar macht, dan verlies je de beschikking over jezelf. De leider of leiders van de sekte komen dan aan het hoofd van jouw beslissingen te staan. "Als een soort tweede ik. Je verliest langzaam maar zeker je eigen identiteit en vaak heb je dat zelf niet door", vertelt Drenth-Bruintjes.Dat zoon Jan uiteindelijk zijn verhaal deed in een café, waardoor de politie in actie kwam, kan Drenth-Bruintjes wel begrijpen. "Hij was de 'zwakke schakel'. Hij was ouder en was beter in staat om terug te schakelen naar zijn 'eerste' ik."Voor de rest van de kinderen zal dat volgens haar lastiger zijn. Zij zijn in de cultuur opgegroeid en het duurt dan volgens Drenth-Bruintjes langer dan bij volwassenen totdat zij normaal kunnen functioneren. "Bovendien is de vader bij de kinderen weggehaald. Dat is een ingrijpende gebeurtenis en waarschijnlijk zijn ze boos. De eerste reactie is dan vaak dat ze de hakken in het zand zetten."Volgens hoogleraar Bert Jan Lietaert Peerbolte, gespecialiseerd in ‘het einde der tijden’, wist de recherche in Drenthe niet goed wat zij met het gezin aanmoest. Hij is gevraagd door het onderzoeksteam om bij te springen."Wij zijn door de recherche benaderd met de vraag: wat moeten we hiermee?", zegt Peerbolte in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. "Want dit is zo’n bizar verhaal. De politie zat met de handen in het haar. Dat snap ik heel goed, want probeer maar eens te achterhalen wat daar is gebeurd."Over hoe hij de recherche precies heeft geholpen, blijft de hoogleraar geheimzinnig. "Ik weet niet of het verstandig is in het kader van het onderzoek. Wat ik wel kan zeggen is dat ik de politie heb kunnen helpen."