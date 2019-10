Cafébaas die gezin Ruinerwold onthulde voelt zich geen held

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waarvan de vader volgeling zou zijn geweest, of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's .

De hulpzoekende man aan de toog van café De Kastelein was Jan; de oudste zoon van het gezin dat in de boerderij verbleef. "Ik heb de politie in overleg met Jan gebeld. Ik ga mijzelf niet op een voetstuk zetten", zegt Westerbeek in het Radio Drenthe-programma Cassata."In zijn ogen zag ik dat hij hulp nodig had en vroeg hem of het goed was om de politie in te schakelen. Ik zei hem dat die meer voor hem konden betekenen. Zondagavond rond 10 uur hebben we de politie gebeld. Hij is uiteindelijk bij de agenten in de auto gestapt."Een dag later vernam de cafébaas door berichtgeving van RTV Drenthe dat Jan deel uitmaakte van een gezin dat zich jarenlang schuil hield in een boerderij. "Zo'n leven gun je natuurlijk niemand. Ik kan me niet voorstellen dat je negen jaar lang afgesloten van de buitenwereld leeft. Dan ben ik toch blij dat we contact met de politie hebben opgenomen."In tegenstelling tot de rest van het gezin was Jan actief op sociale media. Hij had onder meer accounts op Twitter en Instagram, waar hij af en toe berichten en foto's op plaatste. "Hij had via internet hulp kunnen zoeken, maar dat heeft hij niet gedaan", blikt Westerbeek terug. "Het is bijzonder dat hij pas in het café zijn verhaal heeft willen doen."Inmiddels is de rust in Ruinerwold wedergekeerd, maar Westerbeek denkt dat het verhaal rondom zijn dorp niet snel vergeten gaat worden. "Het was een abnormale week, zoiets heb ik natuurlijk niet eerder meegemaakt. Mensen zullen nog lang zeggen: Ken je dat ene dorp?", aldus Westerbeek.Pers van over de hele wereld klopte de afgelopen dagen aan bij de cafébaas, die iedereen geduldig te woord stond. Wel is hij blij dat het mediacircus vertrokken is. "Gelukkig is de rust inmiddels weer terug bij het café. Iedereen heeft zijn foto wel gemaakt. Als het goed is komen ze niet meer terug. Of wellicht nog voor een borrel. Maar extra omzet heb ik er de afgelopen dagen niet van gehad."