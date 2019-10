Onnodige nederlaag Noordscheschut in Groningen

Na vijf wedstrijden heeft Noordscheschut zeven punten en staat op een negende plek in de zaterdag 1e klasse E. Koplopers Winsum en Blauw Wit '34 hebben echter maar drie punten meer.De grootste kans in de beginfase was voor Nick Koster. De aanvaller verzuimde de gasten op voorsprong te zetten. Vanaf vijf meter schoot Koster de bal hoog over.In een open eerste helft, waar om iedere meter werd gestreden, hadden de gasten het beste van het spel. De van een blessure teruggekeerde Melvin Mol zag zijn vrije trap goed gekeerd worden door ON doelman Heidekamp en Danny Kiekebelt zag, tien minuten voor rust, zijn volley net naast gaan.De Groningers begonnen beter aan de tweede helft en kregen de eerste kans na rust, maar een veelbelovende aanval werd niet goed uitgespeeld.Ondanks de druk van de thuisclub, kreeg Koster de grootste kans. De spits zag zijn lob, over de ver voor zijn doel staande Heidekamp, op de lat vallen.Met nog ruim twintig minuten op de klok, kwam Noordscheschut met een man meer te staan, na een tweede gele kaart voor Gerlofs. De verdediger kreeg vroeg in de eerste helft zijn eerste gele kaart en scheidsrechter Baar was al een paar keer genadig voor Gerlofs geweest.Na de rode kaart was het eenrichtingsverkeer op het doel van Oranje Nassau, maar Noordscheschut wist het net niet te vinden. In blessuretijd mocht Noordscheschut een vrije trap nemen, maar kreeg in de counter de deksel op de neus. Mitchell Schievels rondde de snelle omschakeling vakkundig af.