Blauwe zone in Roden uitgebreid en verlengd

Ook aan de noordkant van de Heerestraat en op het parkeerterrein achter de Jumbo in Roden is straks een parkeerschijf nodig, als je je voertuig er kwijt wilt. De gemeenteraad van Noordenveld gaf vanavond groen licht voor een uitbreiding van de 'blauwe zone' in het dorp.

De Zakenkring staat achter de uitbreiding van de blauwe zone. Opmerkelijk, want enkele jaren geleden was de ondernemersclub nog fel tegen. Ook de wijkbelangenvereniging in het Roner centrum kan zich vinden in het voorstel.