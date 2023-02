Meppeler verenigingen die gebukt gaan onder inflatie en energiekosten tegemoetgekomen

Verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen in de gemeente Meppel krijgen financiële hulp vanwege de hoge inflatie en de stijgende energiekosten. De gemeente komt met een steunfonds van 250.000 euro.

Dat geld is overigens niet alleen bedoeld voor de inflatie en de energiekosten, maar ook voor investeringen in duurzaamheid. Het steunfonds is een wens van de gemeenteraad. Alle partijen vroegen om daar een potje met geld voor beschikbaar te stellen en de gemeente geeft daar nu gehoor aan.