OCS #5: Klusteam op vrijdag als onmisbare schakel op zaterdag

Iedere vrijdag kom de klusploeg samen. "Dit is een heel mooie groep om mee samen te werken. Zonder ons zouden de jongens op zaterdag niet kunnen voetballen", weet Bertus Benjamins. Oud-spelers. dorpelingen en fans vormen de trouwe vrijwilligersgroep.Op vrijdagochtend wordt er een schort op het mannentoilet geplaatst. "Ook vervangen we de dug-outs op het hoofdveld en kalken we de lijnen", vult Jan Benjamins, oud-doelman van de hoofdmacht, aan. "We zijn met een stuk of tien vrijwilligers in de weer."Om 10:00 is er een koffiepauze. "Dan bespreken we de wedstrijd van het eerste", zegt Bertus Benjamins. "We hebben natuurlijk allemaal verstand van voetbal, denken we", lacht Jan Benjamins. "We weten het allemaal beter dat de trainer. Dat is natuurlijk niet zo, maar we denken het wel.""Ik denk dat we ons nuttig maken binnen de club. Op zaterdag zien mensen het resultaat", besluit Jan Benjamins. Aan het eind van de ochtend ziet het sportpark van het Onze Club Sterrenteam er weer spik en span uit. Over een week staan er nieuwe klusjes op het programma.