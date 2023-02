'Onderzoek naar partijdigheid' vertraagt besluit zonnepark Zuidvelde

De Noordenveldse gemeenteraad heeft vanavond nog geen 'verklaring van geen bedenkingen' afgegeven voor het zonnepark in Zuidvelde. Op het laatste moment is het punt van de raadsagenda gehaald.

Tussen Zuidvelde en Peest moet een zonnepark verrijzen met een omvang van 74 hectare. Daar omheen komt een 'natuurrand' van zo'n 35 hectare. De plannen werden in het voorjaar van 2020 gepresenteerd. Besluitvorming hierover is nu uitgesteld.

Reden daarvoor is een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling. Meerdere leden van de duofractie PvdA/GroenLinks en minstens één lid van D66 Noordenveld zijn betrokken bij Energiecoöperatie Noordseveld (ECN).

Toets

De energiecoöperatie gaat voor twee van de drie ontwikkelaars van het zonnepark Zuidvelde het 'lokaal eigendom' regelen. Dat houdt in dat zij erop toezien dat ook de omgeving meeprofiteert van het zonnepark.

Omdat de energiecoöperatie daarmee belanghebbende is en enkele raadsleden lid zijn van de coöperatie of stroom krijgen via de coöperatie, moet er eerst een toets worden uitgevoerd die uitsluit dat er sprake is van partijdigheid.

Belangenverstrengeling

Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks) is één van de raadsleden die ook lid is van ECN. "In het kader van practice what you preach ben ik lid. Ik vind dat ECN goed werk levert in het helpen van Noordenvelders met de energietransitie, dus ik ben zelf ook lid."

Dat lidmaatschap kan nu echter een probleem worden. "In de statuten van ECN staat dat leden beslissingen mogen nemen over wat er met het geld van de coöperatie moet gebeuren als zij aan het eind van het jaar een positief saldo hebben", schetst Epema. "Dat zou kunnen betekenen dat we als leden ervoor kiezen de prijs voor de energie te verlagen. Daar heb je als lid dan een financieel voordeel van en dat kan uitgelegd worden als belangenverstrengeling."

Lidmaatschap opgezegd

Om die schijn van belangenverstellingen tegen te gaan, hebben Epema en collega-raadslid Frederik van Lookeren Campagne (D66) hun betrekkingen met ECN publiekelijk opgezegd. Epema vindt het jammer dat de besluitvorming nu vertraging oploopt. "Maar niemand heeft zich dit gerealiseerd. Gelukkig zijn we nog relatief op tijd. Als later zou blijken dat er sprake is van belangenverstrengeling, dan zou dat grotere gevolgen hebben."