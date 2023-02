Provincie stemt in met quickscan naar ijsbaan

Sinds 2016 ligt er geen ijsbaan meer in Drenthe. In dat jaar sloot de ijsbaan van De Bonte Wever de deuren. Daarna is er nog lange tijd discussie gevoerd over een mogelijke ijsbaan in Hoogeveen of Assen, maar dat liep op niets uit. Eind vorig jaar kwamen de KNSB en een ondernemer uit Rotterdam met een nieuw plan voor een ijsbaan in Drenthe.