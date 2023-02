Uitbreiding Paviljoen Nijstad start in najaar

Niets lijkt de uitbreiding van Paviljoen Nijstad dit najaar nog in de weg staan. De gemeente Hoogeveen heeft een vergunning uitgegeven voor de aanleg van een extra zaal aan de linkerkant van het gebouw. In totaal komt er zo driehonderd vierkante meter bij. Met die extra ruimte kan het bedrijf het aantal bezoekers beter opvangen.

"De nieuwe zaal is voornamelijk bedoeld voor trouwerijen, vergaderingen en andere bijeenkomsten", vertelt eigenaar Henri Offerein. "We zijn een beetje uit ons jasje gegroeid. In de huidige zaal kunnen we niet meer dan honderd man kwijt. Na de uitbreiding loopt dat wel op tot 200 tot 250 mensen denk ik."