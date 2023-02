Auto slaat over de kop bij Papenvoort, inzittenden komen met schrik vrij

Twee inzittenden van een auto hebben aan het eind van de middag het nodige geluk gehad nadat hun voertuig door een nog onbekende oorzaak over de kop sloeg op de Papenvoort (N857) tussen Borger en Rolde. Het incident liep voor het tweetal zonder noemenswaardige kleerscheuren af.

Het ongeluk vond rond 17.30 uur plaats, toen de bestuurder de macht over het stuur verloor, waarna de auto op de kop in een naastgelegen sloot terechtkwam. Bij dat ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Hulpdiensten waren al snel ter plaatse, maar een ziekenhuisbezoek was niet nodig.