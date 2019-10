Eerste zege voor Onze Club Sterrenteam

In de eerste vier duels in de tweede klasse J moest de promovendus evenveel nederlagen slikken. Tegen LTC (2-3), The Knickerbockers (2-3) en Gorecht (1-2) verloor een ongelukkig Elim met één goal verschil.Op zaterdagmiddag kwam het Onze Club Sterrenteam, de camera van het amateurvoetbalprogramma Onze Club volgt de rood-witten een seizoen lang, na rust op 0-2. Emil Njagul en Jay Doldersum hielpen Elim aan de goede kant van de score.In de spannende slotfase deed FC Wolvega via Friso Bakker iets terug. Tijdens het slotoffensief van de Friezen sloeg Daymen Doldersum in de omschakeling een laatste keer toe. Snel na de 1-3 van Elim klonk het verlossende eindsignaal.Door de eerste overwinning mag Elim naar boven kijken. Ook volgende week treft het Onze Club Sterrenteam een tegenstander uit Friesland. De Griffioen uit Oosterwolde komt langs in Elim.Tijdens de tv-uitzending van zondag staat de klusploeg van Elim centraal in de rubriek. Onze Club is om 18:30 te zien op TV Drenthe.