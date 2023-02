Miguel Ririhena verkozen tot Beste Bestuurder kleine gemeente

Wethouder Miguel Ririhena van de gemeente Tynaarlo is verkozen tot Beste Bestuurder 2022, in de categorie kleine gemeente. De inwoner van Vries, die namens GroenLinks in het college zit, liet Ted Kok van de gemeente Aalten en Day Jansen van de gemeente Bladel achter zich.

Ririhena liet al bij zijn nominatie weten het een hele eer te vinden. "Het is mooi dat de koers die wij hebben ingezet in de gemeente Tynaarlo, overkomt", aldus de wethouder destijds. "Je doet het niet alleen en ik denk dat dit een bevestiging is dat we goed bezig zijn met elkaar."

'Deskundig en daadkrachtig'