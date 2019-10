Europese partij Hurry-Up opnieuw in Emmen

De hal van Hurry-Up voldoet niet aan de eisen van de EHF. Zo wordt de Drentse BENE-League verzocht uit te wijken. Ook dit Europese seizoen krijgt Hurry-Up hulp van E&O.Het heenduel tussen Hurry-Up en het Zweedse Alingsas HK, in de derde ronde van de Challenge Cup, wordt zaterdagavond 16 november om 19:00 gespeeld in Emmen. Aansluitend spelen de vrouwen van E&O, uitkomend in de eerste divisie, in eigen huis tegen BFC.De return is een week later in Zweden. Het is voor het eerst in de clubhistorie dat Hurry-Up een Scandinavische tegenstander in Europa treft. Alingsas HK is de huidige koploper van de Zweedse eredivisie.Ook vorig seizoen speelde Hurry-Up duels in Europa in Emmen. De oranjehemden werden in de derde ronde van de Challenge Cup uitgeschakeld door het Portugese AM Madeira Andebol SAD.