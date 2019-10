Thijs Oosting: Hartstikke leuk om nog eens bij Emmen terecht te komen

"Het lijkt mij hartstikke leuk om nog een keer bij Emmen terecht te komen. Wie weet gaat het ooit eens gebeuren", zegt Oosting. "Het is toch de club waar ik vroeger ben begonnen en mijn familie veel mee te maken heeft. Ik volg Emmen nog steeds en zal dat ook altijd blijven doen. Verschillende oud-ploeggenoten van mij zitten er nog, ook in het eerste."De zoon van 'mister FC Emmen' Joseph Oosting vertrok in de zomer van 2016 naar AZ. De overstap is hem goed bevallen. "Het is een hartstikke fijne club, groot ook. Alles wat je nodig hebt is hier te vinden. Toen ik 16 was kreeg ik de kans om naar AZ te gaan, dat was vergeleken met Emmen een hele stap omhoog. Dat kon ik niet laten schieten."Bij de Alkmaarders speelt Oosting zijn wedstrijden voor Jong AZ. De Emmenaar doet dat in een rol als aanvallende middenvelder. "Een beetje kort bij de spits, af en toe uitzakken. Dat is fijn voetballen. Een vrije rol bevalt me wel."Het contract van Oosting in Alkmaar loopt na dit seizoen af. En terugkeer naar Emmen lonkt nu echter nog niet. "De onderhandelingen met AZ over een nieuwe verbintenis zijn bezig", geeft hij toe. "Als je in het laatste jaar van je contract zit, moet je ook wel. Anders ben je aan het einde van het seizoen gratis."