DZOH troeft LTC af op beleving en wint topper

Voor LTC betekende het de eerste nederlaag van het seizoen. Gorecht, DZOH en LTC hebben nu 12 punten uit 5 duels en delen de koppositie.De zege voor de thuisclub, die dit seizoen alleen verloor bij NEC Delfzijl, was verdiend. Vooral op basis van beleving, strijd en duelkracht was DOZH de club uit Assen vanaf minuut 1 de baas. De enige dissonant bij de club uit Emmen was doelman Nick Schepers, die tot twee keer toe LTC een enorme kans bezorgde, maar Per Kirchhoff en Richard Mulder pakten het cadeautje niet uit.Na een half uur opende DZOH de score. Na kansen van Rusambo Rajabu, Nils Tuijn en Tim Aasman zorgde Farid Boughaleb voor de 1-0. De aanvaller was het eindstation van een perfecte counter, via Rajabu en Tuijn en dat uit een corner van LTC. Kort voor rust dacht DZOH op 2-0 te komen, maar de goal van Rajabu werd afgekeurd wegens buitenspel.LTC startte sterk in de tweede helft. De ploeg van trainer Mike Kelly kwam binnen tien minuten ook niet geheel onlogisch op 1-1 uit een scrimmage bij een corner (doelpunt Jesse Boertien) en leek erop en erover te gaan. Kansen op de 1-2 kwamen ook, maar Stefan Kuntz en Mulder vergaten te scoren.Het tempo van de beginfase van de tweede helft kon LTC niet vasthouden en langzaam maar zeker kwam DZOH weer beter in de wedstrijd en dat resulteerde tien minuten voor tijd in de winnende goal. Een fraaie actie van Aasman werd afgerond door Marwin van der Meer: 2-1.