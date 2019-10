Sudosa-Desto overtuigend langs Olhaco

Sudosa-Desto is de winnaar geworden van de Drentse derby tegen het Hoogeveense Olhaco. In Assen eindigde de partij in de eerste divisie in 4-0 voor de thuisploeg.

Door een administratieve slordigheid moest Olhaco in de eerste set vijf punten teruggeven. Na 13-0 speelde Sudosa-Desto, dat zich in de zomer wist te versterken met vers bloed, de set eenvoudig uit (25-10).Het Drentse treffen in de eerste divisie betekende de confrontatie tussen de nummers twee en drie. Sudosa Desto, dat voorafgaand aan de wedstrijd een plaatsje lager stond, liet ook in de tweede set fraai spel zien. Bij 25-15 was de set over.Ook set drie bleek een prooi voor de formatie van Erik Noordijk. Zonder de aangetrokken jeugdinternational Stijn de Ruijter binnen de lijnen - de aanwinst trainde ook bij Olhaco mee, koos voor Sudosa-Desto, maar was door een blessure niet inzetbaar - kon Sudosa-Desto na 10-10 bij 25-16 de zege niet meer ontgaan.De vierde set eindigde in 25-16. Door de derbyzege gaat Sudosa-Desto op de ranglijst over Olhaco heen.