Lege perrons op station in Emmen door staking

Het was vanmorgen stil op het station in Emmen. Een enkele reiziger wist blijkbaar niet van de staking en kwam alsnog het perron op, maar vond daar geen treinen. Het personeel van Arriva staakt.

Rond acht uur was verslaggever Rien Kort een van de weinigen op het perron. "We kunnen gerust stellen dat er geen trein rijdt. Het is superrustig. Reizigers zijn in geen velden of wegen te bekennen. Mensen hebben goed opgelet en weten dat er gestaakt wordt."