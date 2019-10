Achilles 1894 boekt vijfde zege op rij

Alle uitslagen en standen in het zaterdagvoetbal

Hierdoor heeft Achilles 1894 de volle vijftien punten uit vijf wedstrijden. Fit Boys staat dertiende en voorlaatste met 3 punten uit vijf duels. Nieuwleusen, CSVC en Hoogeveen blijven nog redelijk in de buurt van Achilles 1894. Nieuwleusen heeft twee punten minder den de club uit Assen, Hoogeveen en CSVC staan na vijf duels 3 punten achter.Al na vijf minuten was het Fit Boys dat de voorsprong nam. De Beilenaren verdedigden met hand en tand, maar vlak voor rust kwam de gelijkmaker door een benutte strafschop van Romario Tjong-A-Sie. Achilles speler Tsjong-A-Sie erkende het moeizame begin: “Direct na onze aftrap was het duidelijk dat Fit Boys kwam voor een punt. Door de vroege goal uit een makkelijk gegeven strafschop naar mijn mening, gingen zij met het hele team voor de goal hangen. Gelukkig kwamen we vlak voor rust op een gelijke stand.’’De tweede helft trok Achilles 1894 door een tweede treffer van Tjong-A-Sie en twee doelpunten van Dzenan Sarkinovic de wedstrijd naar zich toe. Volgens Tjong-A-Sie een terechte uitslag: “Na de 2-1 van ons direct na rust was het verzet van Fit Boys verbroken. Ze raakten vermoeid en als wij gas bleven geven had de uitslag zelfs hoger kunnen zijn. We zullen het vaker krijgen dat ploegen zich gaan ingraven, het is aan ons om daar goed mee om te gaan.’’Door de twee treffens van Romario Tsjong-A-Sie gaat hij ruim aan kop in de topscorerslijst van de competitie. De van Stadspark overgekomen rechterspits maakte al tien doelpunten in de eerste vijf wedstrijden. Tjong-A-Sie roemt het team: “We hebben een voetballende ploeg met veel kwaliteit. We spelen veel op de helft van de tegenstander en doen bovenin mee. Daarom komen we veel in het 16-meter gebied en daarin ben ik dodelijk.’’In de slotfase van de wedstrijd was er nog een vervelende blessure bij Fit Boys. Hierop besloot de scheidsrechter af te fluiten. Volgende week neemt Achilles 1894 het op tegen Klazienaveen. Fit Boys speelt thuis tegen CSVC.