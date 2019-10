Kevin Hoekstra net buiten podium bij eerste marathon Amsterdam

Kevin Hoekstra uit Bovensmilde redde het net niet in de sprint en werd vierde. "Ja, dit zorgt voor een dubbel gevoel. De vierde plaats is m'n beste prestatie ooit. Maar als ik die laatste bocht goed door had kunnen trappen had ik op het podium gestaan", zegt Hoekstra na afloop.Vorig jaar kampte hij met schildklierproblemen en dus is deze prestatie een mooie bevestiging dat hij weer terug is. "Vorig jaar wist ik vaak niet eens of ik de wedstrijd wel uit kon rijden. Je traint toch de hele zomer honderden uren en als het dan niks oplevert is dat gewoon klote en nu sta ik hier met een goed gevoel", aldus een opgeluchte Hoekstra.Na 100 van de 125 rondes was er een behoorlijke groep op achterstand geraakt. Zij werden gedubbeld door het peloton en moesten daardoor de wedstrijd verlaten. Hierdoor bleven er nog maar dertig mannen over voor de finale.Marijke Groenewoud won de wedstrijd bij de vrouwen. Zij hield in de sprint Beau Wagemaker achter zich.Het duo had samen met Loes Adegeest één ronde voorsprong op het peloton. Maar Adegeest kon in de finale niet meer mee.Irene Schouten won de sprint van het peloton en werd vierde voor de Italiaanse Francesca Lolobrigida