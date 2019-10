Drentse Koerden bezorgd om familie in Syrië: 'Mijn vader is dakloos en bang'

"Mijn vader is dakloos, bang en heeft geen voedsel of medicijnen." De Koerdische Shirin Hamo uit Emmen maakt zich zorgen over het lot van haar vader en andere familieleden.De familie van Hamo komt uit Afrin, een gebied in het noorden van Syrië waar veel Koerden wonen. Daar vochten Koerdische soldaten samen met de VS tegen IS-strijders. Twee weken geleden staken soldaten van het Turkse leger op bevel van president Recip Tayyip Erdogan de Syrische grens over en vielen de Koerden aan.Dat Turkije Syrië binnen kon vallen, komt doordat de Verenigde Staten hadden aangekondigd alle soldaten uit het gebied terug te trekken. De VS vocht daar samen met Koerdische milities tegen IS. Nu de terreurorganisatie volgens de Amerikaanse president Donald Trump verslagen is, zijn de troepen er niet meer nodig.Sindsdien wordt het gebied met bombardementen en beschietingen door het Turkse leger onder vuur genomen. Veel Koerden zijn gevlucht, waaronder de familie van Hamo. Noodgedwongen zit haar familie in een vluchtelingenkamp. "Mijn vader, oom en tante zijn hun huis kwijtgeraakt. Ze durven en mogen ook niet terug."Shirin Hamo is vijf jaar geleden met haar man Hany Mostafa en haar twee zoons gevlucht uit Syrië. Vanuit Emmen probeert ze contact te krijgen met haar familie in Syrië. Maar dat is lastig.Hamo probeert daarom zoveel mogelijk het nieuws in de gaten te houden. "Ik volg ze op sociale media en ik kijk naar zenders BBC en Skynews. "De Koerden voelen zich volgens Hamo in de steek gelaten door hun Amerikaanse bondgenoot. "Het gebied was redelijk veilig na de oorlog tegen IS. De Koerden zijn in die strijd meer dan 10.000 mannen en vrouwen verloren. En nu worden ze alleen gelaten. We voelen ons verraden."