Buschauffeur Dirk doet mee aan vijfdaagse ov-staking: 'Werkgever leunt achterover en doet niks'

De vakbonden en de werkgevers in het openbaar vervoer liggen nog steeds in de clinch over een nieuwe cao. Daarom leggen leden van vakbonden FNV en CNV het werk neer. Voor onze provincie heeft dat vooral impact op het aantal busritten, dat naar verwachting sterkt slinkt vanwege de werkonderbreking. De chauffeurs willen een hoger loon, een ouderenregeling en een lagere werkdruk.

Een van de buschauffeurs die deze week staakt is Dirk Visser van Qbuzz. "We hebben gewoon nog steeds geen tegemoetkoming van onze werkgever gehad. De werkdruk is gewoon te hoog. We hebben op een normale werkdag maar twee keer een kwartietje pauze, maar die gaat al in op het moment dat je de bus uitstapt. Dan moet je vaak nog een stuk lopen naar je koffie. Laat staan dat je dan nog moet eten en plassen. Daar is eigenlijk helemaal geen tijd voor."