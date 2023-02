Scholieren De Esborg maken broodnodige ontbijtjes klaar voor Noordenveldse kinderen

Leerlingen die met een rommelende maag in de klas zitten, dat kan echt niet. Dat vindt althans de gemeente Noordenveld die daarom met een proef is begonnen om álle leerlingen - op zowel basisscholen als middelbare scholen - van ontbijt te voorzien. Iedere donderdag maken scholieren van De Esborg in Roden daarom ontbijttassen klaar.

"Als je dit ziet, word je vrolijk", concludeert Richard Veurman, terwijl hij kijkt naar de scholieren die in een koude loods ontbijttassen klaarmaken. De Peizenaar is leraar op De Esborg en raadslid namens Gemeentebelangen Noordenveld. "Maar de aanleiding is niet zo vrolijk. Eigenlijk zeggen we: ieder kind verdient een goed ontbijt, iets wat nu niet altijd het geval is. Dat kan allerlei redenen hebben."

Voor de gemeenteraad was het reden om het college van burgemeester en wethouders op te roepen voor een goed ontbijt voor alle leerlingen in Noordenveld te regelen. "Er zijn landelijk initiatieven en vanuit het Rijk zijn er wel ideeën, maar de uitwerking gaat stroperig", zegt Veurman. Daarom riep de raad in november van vorig jaar op om niet te wachten op Den Haag, maar zelf al voor een goede start van de dag te zorgen. "Het is supersnel gegaan", concludeert Veurman. Vorige week werden 35 ontbijttassen rondgebracht, deze week gaan er 54 de deur uit.

Dubbel gevoel