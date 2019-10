Proef met asielbus Ter Apel stopt in december

De proef met de pendelbus voor asielzoekers tussen Ter Apel en het station in Emmen loopt op 15 december af. Het is de bedoeling dat de reguliere buslijn 73 dan weer stopt bij de bushalte vlak bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De proef met de pendelbus, ook wel 'asielbus' genoemd, is gestart om het aantal incidenten op de reguliere buslijn te verminderen. Tot nu toe is de proef succesvol; sinds de start zijn er geen incidenten meer geweest.De proef wordt volgens RTV Noord de komende weken afgebouwd. Vanaf maandag stopt de pendelbus al niet meer pal voor het aanmeldcentrum, maar bij de reguliere bushalte, iets verderop.Tot nu toe moesten asielzoekers een kaartje kopen in het aanmeldcentrum en onder toeziend oog van beveiligers instappen. Toen de proef startte, was er wel wat kritiek van asielzoekers . Busschauffeurs zijn juist erg blij met de proef.Bij de bushalte zijn geen beveiligers. Om toezicht te houden, worden er camera's opgehangen. Ook in de bus is cameratoezicht.Dat de proef vanaf 15 december stopt, is geen toeval. Qbuzz heeft er voor gekozen om dan te stoppen omdat vanaf die datum de bussen standaard zijn uitgerust met camera's. "Ook komt de kaartverkoop in de bus te vervallen", aldus woordvoerder Michel van der Mark van Qbuz