Praktische training voor leerlingen die extra hulp nodig hebben

In het trainingscentrum wordt duurzaamheid, hergebruik en reparatie belangrijk. Gebruikte producten krijgen een tweede kans of worden geschikt gemaakt om te verkopen.

Leerlingen zouden volgens de plannen tijdens stages bij de kringloopwinkels van Het Goed meer leren over het werken in een bedrijf. Zo kunnen ze beter begeleid worden naar een passende baan. Voor sommigen kan dat werken als dagbesteding zijn, of werken op een beschutte werkplek. Ook is het de bedoeling dat een aantal leerlingen zijn, of deelnemers vanuit het Werkplein, die een reguliere baan vinden.